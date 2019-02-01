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Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Мой бонус

Visa Platinum — Союз
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

бонусные баллы начисляются за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; размер начисляемых бонусных баллов составляет:

  • 8% от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
  • 2% - от любых других покупок

количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 5,5%
до 15 000 руб. по ставке вклада «До востребования»; 3,5% годовых - от 15 000 до 50 000 руб.; 4,5% годовых - от 50 000 до 100 000 руб.; 5,5% годовых - от 100 000 руб. и выше, выплаты производятся ежеквартально
Выпуск и обслуживание
0 - 1 500 ₽

0 руб. при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг от 150 000 руб.в год, за который взимается комиссия

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (одна операция в течение срока действия карты - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток денежных средств;
  • наличие бонусной программы;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание
Дата актуализации
01.02.2019 14:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мой бонус» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт