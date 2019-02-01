Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Мой бонус
Visa Platinum — Союз
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
- для путешествий
- другое
бонусные баллы начисляются за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; размер начисляемых бонусных баллов составляет:
- 8% от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
- 2% - от любых других покупок
количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 5,5%
до 15 000 руб. по ставке вклада «До востребования»; 3,5% годовых - от 15 000 до 50 000 руб.; 4,5% годовых - от 50 000 до 100 000 руб.; 5,5% годовых - от 100 000 руб. и выше, выплаты производятся ежеквартально
Выпуск и обслуживание
0 - 1 500 ₽
0 руб. при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг от 150 000 руб.в год, за который взимается комиссия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (одна операция в течение срока действия карты - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток денежных средств;
- наличие бонусной программы;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
Дата актуализации
01.02.2019 14:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мой бонус» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт