бонусные баллы начисляются за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; размер начисляемых бонусных баллов составляет:

8% от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);

2% - от любых других покупок

количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов