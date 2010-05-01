Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay/ Garmin Pay Cash Back от 1,5 до 10% при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц с использованием всех карт, выпущенных к счету: 10% на АЗС "Татнефть" (+ скидка партнера 1,5%);

5% от суммы покупок на других АЗС, оплаты парковок, платных дорог, услуг автомоек;

1,5% от суммы любых других покупок;

максимальная сумма возврата по всем трём категориям составляет 5 000 руб. в месяц;

300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019 Выпуск и обслуживание 0 - 2 988 ₽ по 249 руб. в месяц, плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму не менее 30 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения (в том числе и в банках-партнерах) Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения (в том числе и в банках-партнерах) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% (при снятии наличных денежных средств не более двух раз в течение месяца на общую сумму не более 50 000 рублей);

1%, мин. 100 руб. (при снятии наличных денежных средств более двух раз в течение месяца, либо в случае если общая сумма в течение месяца превышает 50 000 рублей) Снятие наличных в ПВН других банков 0% (при снятии наличных денежных средств не более двух раз в течение месяца на общую сумму не более 50 000 рублей);

1%, мин. 100 руб. (при снятии наличных денежных средств более двух раз в течение месяца, либо в случае если общая сумма в течение месяца превышает 50 000 рублей) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

комиссия за СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование в течении первых двух месяцев;

возможность бесплатного обслуживания карты Дата актуализации 14.02.2019 10:15 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.