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Автокарта Platinum
Visa Platinum «Автокарта» — Банк Зенит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1,5 до 10%
при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц с использованием всех карт, выпущенных к счету:
- 10% на АЗС "Татнефть" (+ скидка партнера 1,5%);
- 5% от суммы покупок на других АЗС, оплаты парковок, платных дорог, услуг автомоек;
- 1,5% от суммы любых других покупок;
- максимальная сумма возврата по всем трём категориям составляет 5 000 руб. в месяц;
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Выпуск и обслуживание
0 - 2 988 ₽
по 249 руб. в месяц, плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму не менее 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения (в том числе и в банках-партнерах)
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения (в том числе и в банках-партнерах)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% (при снятии наличных денежных средств не более двух раз в течение месяца на общую сумму не более 50 000 рублей);
- 1%, мин. 100 руб. (при снятии наличных денежных средств более двух раз в течение месяца, либо в случае если общая сумма в течение месяца превышает 50 000 рублей)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% (при снятии наличных денежных средств не более двух раз в течение месяца на общую сумму не более 50 000 рублей);
- 1%, мин. 100 руб. (при снятии наличных денежных средств более двух раз в течение месяца, либо в случае если общая сумма в течение месяца превышает 50 000 рублей)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- комиссия за СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование в течении первых двух месяцев;
- возможность бесплатного обслуживания карты
Дата актуализации
14.02.2019 10:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Автокарта Platinum» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба