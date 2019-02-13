Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 5% 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);

1% от суммы покупки в других категориях;

3-30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке макс. сумма вознаграждения в месяц - 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро Начисление процентов на остаток средств на счете на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце 6% Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии открытого вклада, кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при наличии на счёте за расчетный период остатка не менее 30 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

участие в розыгрыше билета на один из матчей: открытие, групповые турниры, финал;

возможность выиграть один из 500 мячей, выпущенных специально к 2018 FIFA World Cup Russia Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания рублевого счета и бесплатное обслуживание валютных счетов;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб., 100 долл. / евро в сторонних устройствах;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток Особые ограничения категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;

доставка карты курьером по всей России;

карта мультивалютная / переключить ее на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки Дата актуализации 13.02.2019 11:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.