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Visa FIFA World Cup Edition
Visa Platinum «Visa FIFA World Cup Edition» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
- 1% от суммы покупки в других категориях;
- 3-30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке
макс. сумма вознаграждения в месяц - 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии открытого вклада, кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при наличии на счёте за расчетный период остатка не менее 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- участие в розыгрыше билета на один из матчей: открытие, групповые турниры, финал;
- возможность выиграть один из 500 мячей, выпущенных специально к 2018 FIFA World Cup Russia
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания рублевого счета и бесплатное обслуживание валютных счетов;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб., 100 долл. / евро в сторонних устройствах;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;
- доставка карты курьером по всей России;
- карта мультивалютная / переключить ее на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки
Дата актуализации
13.02.2019 11:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa FIFA World Cup Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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