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Intesa Sambo Card

Visa Platinum «Intesa Sambo Card» — Банк Интеза
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • благотворительность

1% от суммы операций, совершенных карте, банк перечисляет в ФИАС на поддержку и развитие спорта

Начисление процентов на остаток средств на счете
3,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 799 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% до 50 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы операции, совершенной за пределами РФ в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 260 долл., выдача наличных - 185 долл.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых по валютным счетам;
  • страховая программа "Защищенная карта"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах;
  • недорогое обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • благотворительная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
Дата актуализации
11.02.2019 12:57
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Intesa Sambo Card» в 23 городах России
2 723
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба