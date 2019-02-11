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Intesa Sambo Card
Visa Platinum «Intesa Sambo Card» — Банк Интеза
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- благотворительность
1% от суммы операций, совершенных карте, банк перечисляет в ФИАС на поддержку и развитие спорта
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 799 руб.
Выпуск и обслуживание
0 $
со 2-го года: 799 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
0 €
со 2-го года: 799 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 50 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 1 000 долл. в месяц;
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 800 долл. в день, до 8 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 1 000 евро в месяц;
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 800 евро в день, до 8 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы операции, совершенной за пределами РФ в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 260 долл., выдача наличных - 185 долл.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых по валютным счетам;
- страховая программа "Защищенная карта"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах;
- недорогое обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- благотворительная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
Дата актуализации
11.02.2019 12:57
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Intesa Sambo Card» в 23 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба