Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы благотворительность 1% от суммы операций, совершенных карте, банк перечисляет в ФИАС на поддержку и развитие спорта Начисление процентов на остаток средств на счете 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 799 руб. Выпуск и обслуживание 0 $ со 2-го года: 799 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 0 € со 2-го года: 799 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 50 000 руб. в месяц;

1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 1 000 долл. в месяц;

1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день, до 8 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 1 000 евро в месяц;

1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 евро в день, до 8 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы операции, совершенной за пределами РФ в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 260 долл., выдача наличных - 185 долл.;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых по валютным счетам;

страховая программа "Защищенная карта" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах;

недорогое обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

благотворительная программа Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно Дата актуализации 11.02.2019 12:57 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.