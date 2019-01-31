Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (5 лет) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 2% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб.;

задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания карты;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН ПАО "Росбанк" Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 5 лет;

карта предназначена для социальных выплат отличных от пенсии Дата актуализации 31.01.2019 22:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.