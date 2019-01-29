по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)

5% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 15 000 руб. в сутки (по неименной карте); по операциям оплаты товаров и услуг, в т.ч. Интернет: до 100 000 руб. (по именной карте), до 25 000 руб. (по неименной карте)