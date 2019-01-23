Зарплатная мультикарта
- стоимость обслуживания от 0 до 2 998 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 45 $
- cash back до 10%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 39 €
- cash back до 10%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
- Мир Премиальная
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
- транспортное приложение "Тройка" действует для оплаты проезда на городском транспорте г. Москвы и пригородных электропоездах Московской области ;
опции на выбор (меняются ежемесячно):
- Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
- в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. 3 000 руб. в месяц
- для путешествий
- другое
подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):
опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:
- до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";
- 5% в виде миль по опции "Путешествия" при оплате с помощью Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay и при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
- 4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;
- 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;
- 2% - 15 000-74 999 руб.;
- 4% - от 75 000 руб.
макс. 5 000 бонусов или миль в месяц
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (плата не взимается при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб. в месяц
в эквиваленте:
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (плата не взимается при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб. в месяц
в эквиваленте:
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (плата не взимается при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб. в месяц
0%
- 0% при снятии свыше 100 000 руб.
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
- 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);
- 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц, а также при поступлении зарплаты в размере свыше 40 000 руб. (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
1%, мин. 300 руб.
0%
- 0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент)
1%, мин. 6 долл. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)
1%, мин. 6 долл.
0%
- 0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент)
1%, мин. 6 евро (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)
1%, мин. 6 долл.
- СМС-информирование - бесплатно;
- 5 дебетовых карт в пакете - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,3 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ)
- не требуется
- не требуется
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при выполнении условий банка
- наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. (эквивалент) в кассах банка
- действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: "Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
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- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- Сайт
- www.vtb.ru
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