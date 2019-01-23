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Зарплатная мультикарта

Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 998 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
  • Mastercard World «Мультикарта Тройка» — ВТБ
  • Visa Platinum «Мультикарта Зарплатная» — ВТБ
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
  • транспортное приложение "Тройка" действует для оплаты проезда на городском транспорте г. Москвы и пригородных электропоездах Московской области ;
Cash Back
от 1 до 10%

опции на выбор (меняются ежемесячно):

  • Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
  • в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. 3 000 руб. в месяц
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):

опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:

  • до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";
  • 5% в виде миль по опции "Путешествия" при оплате с помощью Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay и при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
  • 4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;
  • 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;
  • 2% - 15 000-74 999 руб.;
  • 4% - от 75 000 руб.

макс. 5 000 бонусов или миль в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 6% годовых - от 75 000 руб. (проценты не начисляются при подключении опции "Сбережения"); на минимальный остаток по накопительному счету: 4-7% годовых в зависимости от периода размещения средств на счете, а при подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-1,5 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц (приветственная ставка в 1-й месяц вне зависимости от суммы покупок - 8% годовых по 31.01.19)
Выпуск и обслуживание
0 - 2 998 ₽
  • 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (плата не взимается при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
  • по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
  • плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии свыше 100 000 руб.
  • 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);
  • 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц, а также при поступлении зарплаты в размере свыше 40 000 руб. (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • 5 дебетовых карт в пакете - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,3 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при выполнении условий банка
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. (эквивалент) в кассах банка
Особые ограничения
  • действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: "Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
Дата актуализации
23.01.2019 15:45
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Зарплатная мультикарта» в 409 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
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