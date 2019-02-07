Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц Лимиты по операциям в банкоматах - 300 000 руб. в день, в ПВН - 600 000 руб. в день Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в сторонних банках -100 руб.;

конвертация по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток на картсчете;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков Особые ограничения карта предназначена для зачисления пенсий и социальных выплат;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 07.02.2019 12:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.