Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;

карта с возможностью бесконтактной оплаты выдается при наличии технической возможности Бонусы сотовые операторы начисление бонусов за покупки по карте (не менее 30 000 руб. в месяц), которые в дальнейшем зачисляются на номер мобильного телефона по курсу 1 балл=1 руб.: 3% от суммы покупок в продовольственных магазинах и супермаркетах (до 30 000 руб.);

1% за прочие покупки Выпуск и обслуживание 699 ₽ Выпуск и обслуживание 14 $ Выпуск и обслуживание 14 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по рублевому счету, 30% годовых - по валютным счетам Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;

бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Дата актуализации 23.01.2019 09:32 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.