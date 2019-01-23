Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Visa Classic «Телефонная карта» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 699 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 14 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 14 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- карта с возможностью бесконтактной оплаты выдается при наличии технической возможности
Бонусы
- сотовые операторы
начисление бонусов за покупки по карте (не менее 30 000 руб. в месяц), которые в дальнейшем зачисляются на номер мобильного телефона по курсу 1 балл=1 руб.:
- 3% от суммы покупок в продовольственных магазинах и супермаркетах (до 30 000 руб.);
- 1% за прочие покупки
Выпуск и обслуживание
699 ₽
Выпуск и обслуживание
14 $
Выпуск и обслуживание
14 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по рублевому счету, 30% годовых - по валютным счетам
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
23.01.2019 09:32
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Телефонная» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба