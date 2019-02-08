224 $

со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент)

комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:

наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;

наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;

наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;

комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ