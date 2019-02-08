Дебетовая Black Edition
- стоимость обслуживания 15 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 224 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания 196 €
- cash back до 5%
- Mastercard World Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
- 1% от суммы остальных покупок,
ограничений по сумме возврата нет
со 2-го года: 0 / 15 000 руб.
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.
со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент)
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;
комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
со 2-го года: 0 / 15 000 руб. (эквивалент)
комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
- наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
- наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.;
комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1%
0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1%
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5% - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5%
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, 1,5%, - свыше 500 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%
- 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%
- 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%
- 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%
- 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, - свыше 500 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
- доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey, консьерж-сервис - бесплатно;
- страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 115 000 евро, страховка от несчастного случая на сумму 750 000 евро, страхование покупок на сумму 15 000 евро
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;
- возможность отмены платы за обслуживание со 2-года при выполнении требований банка;
- бесплатное снятие до 500 000 руб. в банкоматах и до 300 000 руб. в кассах сторонних банков
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73