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Дебетовая Black Edition

MasterCard World Black Edition — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 15 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
  • 1% от суммы остальных покупок,

ограничений по сумме возврата нет

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
5% годовых начисляются при безналичном обороте от 100 000 до 200 000 руб. в месяц, 7% годовых - более 200 000 руб.; проценты не начисляются при обороте менее 100 000 руб.; на сумму более 1 000 000 руб. начисляется 3% годовых
Выпуск и обслуживание
15 000 ₽

со 2-го года: 0 / 15 000 руб.

комиссия со второго года не взимается при выполнении одного из условий:

  • наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остатка задолженности по текущему кредиту от 3 000 000 руб.;
  • наличие среднемесячных перечислений за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 200 000 руб. и остаток средств на депозитах от 1 500 000 руб.;
  • наличие среднемесячных безналичных операций за предыдущий год обслуживания в объеме не менее 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5% - на территории РФ
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5%
  • 0% - до 500 000 руб. в месяц, 1,5%, - свыше 500 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
  • доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey, консьерж-сервис - бесплатно;
  • страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 115 000 евро, страховка от несчастного случая на сумму 750 000 евро, страхование покупок на сумму 15 000 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;
  • возможность отмены платы за обслуживание со 2-года при выполнении требований банка;
  • бесплатное снятие до 500 000 руб. в банкоматах и до 300 000 руб. в кассах сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 16:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Black Edition» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73