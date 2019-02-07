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Дебетовая World Elite
MasterCard World Elite — Московское Ипотечное Агентство
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 10 800 до 25 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Elite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются при наличии в данном периоде не менее одной операции по счету за исключением операций выплаты процентов и при ежедневном остатке в течение отчетного периода в размере до 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
10 800 - 25 200 ₽
со 2-года: 25 200 руб./10 800 руб. (2 100 руб. ежемесячно - категория 1, включает программу «Консьерж-сервис» и Программу привилегий; 900 руб. ежемесячно - категория 2, включает программу «Консьерж-сервис»)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин.150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин.150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции;
- программа «Консьерж-сервис» - бесплатно;
- участие в "Программе привилегий" (при выборе соответствующей категории и тарифа);
- страховой полис для выезжающих за рубеж - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- возможность выбора тарифа обслуживания и соответствующих услуг
Дата актуализации
07.02.2019 12:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World Elite» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба