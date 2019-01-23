подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:

1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: бонусы на счет мобильного телефона - 0,5% от суммы покупок. Подключение 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро. Ежемесячная комиссия 5 руб. Максимальное вознаграждение - 3 000 руб. в месяц.