Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Банк Уралсибеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 999 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 60 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 60 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
- благотворительность
- сотовые операторы
подключается на выбор:
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- срок действия баллов - 12 месяцев
программа Время в подарок: бонусы на счет мобильного телефона - 0,5% от суммы покупок. Подключение 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро. Ежемесячная комиссия 5 руб. Максимальное вознаграждение - 3 000 руб. в месяц.
Выпуск и обслуживание
2 999 ₽
Первоначальный взнос: в размере стоимости 1-го года обслуживания
Выпуск и обслуживание
60 $
Первоначальный взнос: в размере стоимости 1-го года обслуживания
Выпуск и обслуживание
60 €
Первоначальный взнос: в размере стоимости 1-го года обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых - по валютным счетам;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 000 руб. / 120 долл. / 120 евро, перевыпуск карты - 9 000 руб. / 180 долл. / 180 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное получение наличных от 3 000 руб. в любых банкоматах на территории РФ;
- бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
- бонусная программа на выбор
Минусы
- платная выдача наличных в ПВН банка;
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
23.01.2019 11:53
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба