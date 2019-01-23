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Дебетовая Infinite

Visa Infinite — Банк Уралсиб
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Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 21 750 ₽
  • бонусная программа
  • Visa Infinite — Банк Уралсиб
  • Visa Infinite — Банк Уралсиб
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность

подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:

  • 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
  • макс. 4 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: бонусы на счет мобильного телефона - 0,5% от суммы покупок. Подключение 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро. Ежемесячная комиссия 5 руб. Максимальное вознаграждение - 3 000 руб. в месяц.

Выпуск и обслуживание
21 750 ₽
Первоначальный взнос: в размере стоимости 1-го года обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых - по валютным счетам;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 000 руб. / 120 долл. / 120 евро, перевыпуск карты - 9 000 руб. / 180 долл. / 180 евро;
  • СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • "Защита покупок", "Продление гарантии" - бесплатно;
  • персональный менеджер
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное получение наличных от 3 000 руб. в любых банкоматах на территории РФ;
  • бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
  • страховые программы от Visa;
  • бонусная программа на выбор
Минусы
  • платная выдача наличных в ПВН банка
Дата актуализации
23.01.2019 11:53
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 151 городе России
2 455
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба