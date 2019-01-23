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Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Весь мир Optimum

Mastercard World «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 699 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard World «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
  • American Express Card «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
комплект
  • Mastercard World
  • American Express
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google pay
Бонусы
  • другое

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:

  • 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
  • макс. 4 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
699 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за пределами РФ, первые 3 снятия в месяц - бесплатно
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. / 1,6 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 6 000 руб. / 120 долл. / 120 евро, перевыпуск карты - 9 000 руб. / 180 долл. / 180 евро;
  • участие в программе American Express Selects, программе Masterсard "Бесценные Города"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ, а также 3 бесплатных операции в месяц в банкоматах за рубежом;
  • бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
23.01.2019 10:46
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Весь мир Optimum» в 151 городе России
2 394
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба