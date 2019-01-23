Обслуживание карты

Тип карты

комплект Mastercard World Black Edition

American Express

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay

Бонусы другое

благотворительность

для путешествий программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание 6 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Выпуск и обслуживание 120 $ Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Выпуск и обслуживание 120 € Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за пределами РФ, первые 3 снятия в месяц - бесплатно

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за пределами РФ, первые 3 снятия в месяц - бесплатно

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ, первые 3 снятия в месяц - бесплатно

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)