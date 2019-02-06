Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back 1,5% от суммы покупки при обороте свыше 30 000 руб. в месяц;

макс. - 1 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете максимальная сумма начисления - 1 500 руб. в месяц 4% Выпуск и обслуживание 0 - 1 800 ₽ 150 руб. - ежемесячное обслуживание;

ежемесячная плата не взимается при наличии безналичных операций на сумму не менее 15 000 руб. в месяц;

по карте Мир ежемесячная плата не взимается при регулярном получении средств из бюджетных источников Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям льготный лимит выдачи наличных - 100 000 руб. в месяц, превышение льготного лимита - 6% от суммы превышения Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

наличие cash back;

возможность отмены платы за годовое обслуживание;

бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН любых банков Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Дата актуализации 06.02.2019 16:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.