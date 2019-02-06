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Примтеркомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Классическая

Мир Классическая — Примтеркомбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
  • cash back 1,5%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Классическая — Примтеркомбанк
  • Mastercard Standard — Примтеркомбанк
  • Visa Classic — Примтеркомбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
1,5%
  • от суммы покупки при обороте свыше 30 000 руб. в месяц;
  • макс. - 1 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
максимальная сумма начисления - 1 500 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 800 ₽
  • 150 руб. - ежемесячное обслуживание;
  • ежемесячная плата не взимается при наличии безналичных операций на сумму не менее 15 000 руб. в месяц;
  • по карте Мир ежемесячная плата не взимается при регулярном получении средств из бюджетных источников
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи наличных - 100 000 руб. в месяц, превышение льготного лимита - 6% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • наличие cash back;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН любых банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
06.02.2019 16:31
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
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Банкоматы 0
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Телефоны
(4232) 26-98-31