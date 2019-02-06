Примтеркомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Премиальная
Мир Премиальная — Примтеркомбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 600 ₽
- cash back 2,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
2,5%
- от суммы покупки при обороте свыше 50 000 руб. в месяц;
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
максимальная сумма начисления - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 3 600 ₽
- 300 руб. - ежемесячное обслуживание;
- ежемесячная плата не взимается при наличии безналичных операций на сумму не менее 30 000 руб. в месяц;
- по карте Мир ежемесячная плата не взимается при регулярном получении средств из бюджетных источников
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи наличных - 300 000 руб. в месяц, превышение льготного лимита - 6% от суммы превышения
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН любых банков
Дата актуализации
06.02.2019 16:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(4232) 26-98-31