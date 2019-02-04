Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов: 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов Выпуск и обслуживание 200 - 875 ₽ со 2-го года: 0-900 руб. по выбору клиента плата взимается раз в год или ежемесячно;

при ежегодной оплате стоимость обслуживания составит 700 руб. в год;

при ежемесячной оплате: 200 руб. - плата при подключении за первые 3 месяца пользования, далее 75 руб. в месяц; плата с 4-го месяца может не взиматься при сумме покупок по карте за предыдущий месяц 20 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц, 150 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета услуг "Классический" Дата актуализации 04.02.2019 13:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.