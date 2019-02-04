Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Золотая
Visa Gold — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 000 до 4 150 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Бонусы
- другое
программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:
- 2,85% от суммы покупки в категории "Мой супермаркет" (1 бонус за 35 руб.)
- 1% от суммы любых покупок (1 бонус за 100 руб.)
максимальное количество - 15 000 бонусов в год, порог для траты - 3 000 бонусов
Выпуск и обслуживание
1 000 - 4 150 ₽
со 2-го года: 0-4 200 руб.
- по выбору клиента плата взимается раз в год или ежемесячно;
- при ежегодной оплате стоимость обслуживания составит 3 000 руб. в год;
- при ежемесячной оплате: 1 000 руб. - плата при подключении за первые 3 месяца пользования, далее 350 руб. в месяц; при сумме покупок по картам за предыдущий месяц 15 000 руб. плата взимается в размере 175 руб. в месяц; плата с 4-го месяца может не взиматься при сумме покупок по карте за предыдущий месяц 25 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
- 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- на выбор клиента оформляется карта Svoboda или Мир Gold в рамках пакета услуг "Золотой";
- дополнительные карты - 1 классическая карта;
- СМС-информирование - 29 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- невысокая комиссия за СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие до 600 000 руб. в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой"
Дата актуализации
04.02.2019 13:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотая» в 45 городах России
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77