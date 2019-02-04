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Запсибкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Платиновая

Visa Platinum — Запсибкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 2 000 до 8 750 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • другое

программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:

  • 2,85% от суммы покупки в категории "Мой супермаркет" (1 бонус за 35 руб.)
  • 1,25% от суммы любых покупок (1 бонус за 80 руб.)

максимальное количество - 250 000 бонусов в год, порог для траты - 5 000 бонусов

Выпуск и обслуживание
2 000 - 8 750 ₽

со 2-го года: 0-9 000 руб.

  • по выбору клиента плата взимается раз в год или ежемесячно;
  • при ежегодной оплате стоимость обслуживания составит 8 000 руб. в год;
  • при ежемесячной оплате: 2 000 руб. - плата при подключении за первые 3 месяца пользования, далее 750 руб. в месяц; при сумме покупок по картам за предыдущий месяц 50 000 руб. плата взимается в размере 375 руб. в месяц; плата с 4-го месяца может не взиматься при сумме покупок по карте за предыдущий месяц 75 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
  • 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 000 руб. в месяц, 500 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • дополнительные карты - 2 шт (классическая, золотая);
  • страхование жизни и здоровья при поездках за рубеж и по территории России на сумму до 50 000 евро;
  • приоритетное обслуживание в офисах банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие до 600 000 руб. в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • скидки и специальные предложения от платежной системы Mastercard
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Платиновый"
Дата актуализации
04.02.2019 13:30
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиновая» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77