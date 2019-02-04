программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:

2,85% от суммы покупки в категории "Мой супермаркет" (1 бонус за 35 руб.)

1,25% от суммы любых покупок (1 бонус за 80 руб.)

максимальное количество - 250 000 бонусов в год, порог для траты - 5 000 бонусов