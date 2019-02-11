Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,1% Выпуск и обслуживание 390 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% сверх ежемесячного лимита Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 20 руб. - до 200 000 руб. в месяц, 2% - от 200 000 руб. до 500 000 руб., 5% - от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц, 200 000 руб. - ежемесячный лимит бесплатного снятия в банкоматах банка; в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - в течение первых 3-х месяцев бесплатно, начиная с 4-го месяца - 40 руб. в месяц, плата за подключение - 50 руб. единовременно;

процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах российских банков - 10 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование в течение первых 3-х месяцев Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Дата актуализации 11.02.2019 14:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.