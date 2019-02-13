Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц Дополнительная информация срок действия карты - 3 года;

СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

лимит карты: максимальная сумма одной расходной операции - 600 000 рублей Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты Особые ограничения карта для совершения интернет-покупок Дата актуализации 13.02.2019 15:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.