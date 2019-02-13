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Онлайн-карта 2.0

Visa Virtual (Virtuon) «Онлайн-карта 2.0» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • лимит карты: максимальная сумма одной расходной операции - 600 000 рублей
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта для совершения интернет-покупок
Дата актуализации
13.02.2019 15:02
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Онлайн-карта 2.0» в 1570 городах России
3 904
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 376
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба