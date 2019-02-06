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Новокиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Дебетовая Мир

Мир — Новокиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 30 руб.

Лимиты по операциям
выдачи наличных - 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование в зависимости от вида пакета - бесплатно, 29 руб. в месяц или 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
06.02.2019 17:31
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 2 городах России
235
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3843) 45-92-67