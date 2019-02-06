Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 30 руб. Лимиты по операциям выдачи наличных - 100 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование в зависимости от вида пакета - бесплатно, 29 руб. в месяц или 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 06.02.2019 17:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.