Новокиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Новокиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 30 руб.
Лимиты по операциям
выдачи наличных - 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование в зависимости от вида пакета - бесплатно, 29 руб. в месяц или 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
06.02.2019 17:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
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(3843) 45-92-67