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Дебетовая Мир с cash back

Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 999 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • технология Мир Accept
Cash Back
от 0,5 до 5%
  • 5% от покупок в одной привилегированной категории; клиент самостоятельно выбирает привилегированную категорию из представленных на срок не более 3-х месяцев; смена категории не чаще одного раза в месяц;
  • 0,5% от покупок во всех остальных представленных базовых категориях, за исключением привилегированной;

представленные категории: "Авиабилеты", "АЗС", "Автосервис", "Аптеки", "Ж/д билеты", "Животные", "Кино", "Книги и канцелярия", "Красота", "Музыка, искусство", "Одежда, обувь", "Развлечения", "Рестораны, кафе", "Спорт", "Туризм", "Сувениры", "Фаст Фуд" и "Duty Free"

макс. - 3 000 руб. в месяц; cash back не выплачивается, если суммарный объем операций по базовым категориям не превышает 15 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
999 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка

0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 99 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 99 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
  • пять бесплатных операций в месяц в банкоматах стороннего банка;
  • наличие cash back
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
04.02.2019 12:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир с cash back» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт