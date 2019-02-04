Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

чип технология Мир Accept Cash Back от 0,5 до 5% 5% от покупок в одной привилегированной категории; клиент самостоятельно выбирает привилегированную категорию из представленных на срок не более 3-х месяцев; смена категории не чаще одного раза в месяц;

0,5% от покупок во всех остальных представленных базовых категориях, за исключением привилегированной; представленные категории: "Авиабилеты", "АЗС", "Автосервис", "Аптеки", "Ж/д билеты", "Животные", "Кино", "Книги и канцелярия", "Красота", "Музыка, искусство", "Одежда, обувь", "Развлечения", "Рестораны, кафе", "Спорт", "Туризм", "Сувениры", "Фаст Фуд" и "Duty Free" макс. - 3 000 руб. в месяц; cash back не выплачивается, если суммарный объем операций по базовым категориям не превышает 15 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 999 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 99 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 99 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;

участвует в дисконтной программе «Комплимент» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;

пять бесплатных операций в месяц в банкоматах стороннего банка;

наличие cash back Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 04.02.2019 12:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.