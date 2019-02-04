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Дебетовая Мир с cash back
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 999 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- технология Мир Accept
Cash Back
от 0,5 до 5%
- 5% от покупок в одной привилегированной категории; клиент самостоятельно выбирает привилегированную категорию из представленных на срок не более 3-х месяцев; смена категории не чаще одного раза в месяц;
- 0,5% от покупок во всех остальных представленных базовых категориях, за исключением привилегированной;
представленные категории: "Авиабилеты", "АЗС", "Автосервис", "Аптеки", "Ж/д билеты", "Животные", "Кино", "Книги и канцелярия", "Красота", "Музыка, искусство", "Одежда, обувь", "Развлечения", "Рестораны, кафе", "Спорт", "Туризм", "Сувениры", "Фаст Фуд" и "Duty Free"
макс. - 3 000 руб. в месяц; cash back не выплачивается, если суммарный объем операций по базовым категориям не превышает 15 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
999 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 99 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 99 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- пять бесплатных операций в месяц в банкоматах стороннего банка;
- наличие cash back
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
04.02.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир с cash back» в 24 городах России
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт