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Дебетовая Gold Pay Pass / pay Wave
Mastercard Gold «Бесконтактная» — Татсоцбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 100 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 55 $
- стоимость обслуживания 55 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможность привязки к Google Pay для карт Mastercard
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
3 100 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года
Выпуск и обслуживание
55 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года
Выпуск и обслуживание
55 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75% от суммы по картам Mastercard
- 0,75% + 3 руб. по картам VISA
- 0% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,75% от суммы по картам Mastercard
- 0,75% + 3 руб. по картам VISA на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент)
Лимиты по операциям
500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
5% снятие возможно только в рублях
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75% от суммы
- 5% (только рубли) - в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) за пределами территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,75% от суммы
- 1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ
Лимиты по операциям
500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
5% снятие возможно только в рублях
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75% от суммы
- 5% (только рубли)- в банкоматах банковской группы "Открытие"
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) за пределами территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,75% от суммы
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) за пределами территории РФ
Лимиты по операциям
500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 0,25 евро (эквивалент) по картам Masterсard и 0,3 долл. (эквивалент) по картам Visa;
- пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;
- СМС - информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживание карты за 3 года;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта Visa оформляется в рублях и долларах, Mastercard - в долларах и евро
Дата актуализации
08.02.2019 10:53
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold Pay Pass / pay Wave» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 299-11-11