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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты программа Вкусомания: начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно расплачиваться по курсу 100 бонусов = 1 руб. в супермаркетах "Азбука Вкуса";бонусы начисляются за 1 руб.: 5 бонусов в "Азбуке Вкуса";

1 бонус за прочие покупки;

до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;

до 20 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении "Вкусомании"; а также: бесплатная доставка при заказе на сумму от 1 000 руб. в интернет-магазине av.ru для участников Club Platinum; месячный абонемент на чай/кофе - 1 раз в год в мобильном приложении "Вкусомания" в 2 раза больше бонусов в течение недели до и после дня рождения; 2 билета на закрытые мероприятия "Азбуки Вкуса" раз в год для участников Club Platinum; торт в подарок на день рождения для участников Club Platinum; кейтеринг со скидкой до 5% для участников Club Platinum

Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ со 2- го года: 0-1 188 руб. по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках Особые ограничения доставка карты курьером или почтой по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.