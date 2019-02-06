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Национальный Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

myGift

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gift
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • пополнение карты на сумму от 300 до 15 000 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • снятие наличных с карты не предусмотрено;
  • повторное пополнение карты невозможно;
  • проводить операции можно только на территории РФ
Дата актуализации
06.02.2019 11:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «myGift» в 6 городах России
644
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 28
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба