Обслуживание карты

Тип карты Visa Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 30 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 27 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка, в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки, 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 15 000 долл. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка, в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки, 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 15 000 евро в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции