Липецккомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Липецккомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 27 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
30 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
27 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка, в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки, 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 15 000 долл. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 80 000 руб. за одну операцию в банкомате банка, в банкоматах - до 1 000 000 руб. в сутки, 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 15 000 евро в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
22.01.2019 11:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
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(4742) 32-93-29