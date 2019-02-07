Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы для путешествий программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы, повысить класс обслуживания, а также принять участие в благотворительном проекте "Мили милосердия" 2 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро Выпуск и обслуживание 0 - 42 700 ₽ со 2-го года: 0-45 500 руб. 11 900 руб. в год за обслуживание карты + по 2 800 руб. в месяц за пакет услуг, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при: суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или

суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков-партнеров;

0% при снятии от 3 000 руб. за операцию, но не более 50 000 руб. в месяц;

1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

экстренные услуги за рубежом (выдача наличных и перевыпуск карты) - бесплатно;

2 бесплатных посещения бизнес-залов аэропортов, а при выполнении критериев бесплатного обслуживания количество бесплатных проходов не ограничено;

3 дополнительные карты MasterСard Black Edition и/или Visa Platinum - бесплатно;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможностью отмены платы за обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование и 3 дополнительные карты;

приоритетное обслуживание в офисах банка, персональный менеджер, выделенная телефонная линия;

бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Дата актуализации 07.02.2019 19:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.