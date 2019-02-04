Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты полной стоимости ж/д билетов, билетов на поезда "Аэроэкспресс" и авиабилетов в интернет-банке: 1 000 приветственных миль ежегодно;

1 миля за каждые потраченные 30 руб. Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 40 $ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 40 € Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за год от 20 000 руб. / общем обороте по карте от 240 000 руб. за весь срок действия карты;

карта IAPA - 3 000 руб.;

комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа Минусы высокая стоимость обслуживания карты в долларах США или евро Дата актуализации 04.02.2019 13:38 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.