Кредпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Кредпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 300 000 руб. в день и 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 45 руб.;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- конвертация по курсу банка;
- смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб.;
- плата за технический овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 17:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 26-70-70