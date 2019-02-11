Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 300 000 руб. в день и 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

конвертация по курсу банка;

смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб.;

плата за технический овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.