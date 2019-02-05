Руснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Добрая
Mastercard Platinum — Руснарбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 708 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- супермаркеты
- другое
Программа лояльности: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, конвертация их в рубли и зачисление на счет клиента (1 балл = 1 рубль), размер начисляемых бонусных баллов составляет:
- 5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца не менее 20 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Аптеки";
- 1,5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца менее 20 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Аптеки";
- 0,5% по остальным операциям
Максимальное количество бонусных баллов в месяц - 1 000 баллов.
Выпуск и обслуживание
708 ₽
- по 59 руб. ежемесячно
Первоначальный взнос: 450 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. в месяц;
- возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- наличие бонусной программы
Особые ограничения
карта оформляется клиентам пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право на получение пенсии; для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии)
Дата актуализации
05.02.2019 13:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Добрая» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00