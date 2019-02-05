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Руснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Удобная

Mastercard Platinum — Руснарбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 628 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • супермаркеты
  • другое

Программа лояльности: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, конвертация их в рубли и зачисление на счет клиента (1 балл = 1 рубль), размер начисляемых бонусных баллов составляет:

  • 5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца не менее 30 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Такси", "Кино", максимальное количество баллов - 1 500 баллов;
  • 1,5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца менее 30 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Такси", "Кино", максимальное количество баллов - 1 500 баллов;
  • 0,5% от суммы покупок в других категориях (максимальное количество баллов - 5 000 баллов).

Максимальное количество баллов по всем условиям (5% / 1,5% + 0,5%) - 5 000 баллов.

Выпуск и обслуживание
2 628 ₽
  • по 219 руб. ежемесячно
Первоначальный взнос: 450 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. в месяц;
  • возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы
Дата актуализации
05.02.2019 13:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Удобная» в 4 городах России
627
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 664-88-00