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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты

другое Программа лояльности: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, конвертация их в рубли и зачисление на счет клиента (1 балл = 1 рубль), размер начисляемых бонусных баллов составляет: 5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца не менее 30 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Такси", "Кино", максимальное количество баллов - 1 500 баллов;

1,5% от суммы покупок (при остатке на счете в течение месяца менее 30 000 руб.) в категориях "Супермаркеты и магазины продуктов", "Такси", "Кино", максимальное количество баллов - 1 500 баллов;

0,5% от суммы покупок в других категориях (максимальное количество баллов - 5 000 баллов). Максимальное количество баллов по всем условиям (5% / 1,5% + 0,5%) - 5 000 баллов. Выпуск и обслуживание 2 628 ₽ по 219 руб. ежемесячно Первоначальный взнос: 450 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 199 руб. (1%, мин. 100 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. в месяц;

возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы Дата актуализации 05.02.2019 13:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.