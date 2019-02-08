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Дебетовая PayPass / payWave

Mastercard Standard «Бесконтактная» — Татсоцбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 300 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard «Бесконтактная» — Татсоцбанк
  • Visa Classic «Бесконтактная» — Татсоцбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможность привязки к Google Pay для карт Mastercard
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
1 300 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75% от суммы по картам Mastercard
  • 0,75% + 3 руб. по картам VISA
  • 0% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
  • 1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,75% от суммы по картам Mastercard
  • 0,75% + 3 руб. по картам VISA на территории РФ
  • 1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент)
Лимиты по операциям
200 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 0,25 евро (эквивалент) по картам Masterсard и 0,3 долл. (эквивалент) по картам Visa;
    • пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;
    • СМС - информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 10:53
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая PayPass / payWave» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 42
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Телефоны
(843) 299-11-11