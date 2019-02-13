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Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Мир Пенсионная

Мир — Таврический
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
  • другое
  • 3,5% от суммы покупки в виде бонусов начисляются в категориях "Аптеки", "Больницы", "Животные", "Книги", "Дом, ремонт", далее бонусами можно компенсировать до 50% суммы покупок в категориях «Авиабилеты», «Авто», «Аренда авто», «Ж/д билеты», «Искусство», «Книги», «Кино», «Красота», «Музыка», «Одежда, обувь, ювелирные изделия, часы», «Сувениры», «Развлечения», «Спорт», «Супермаркеты», «Рестораны», «Транспорт», «Фаст Фуд», «Фото, Видео», «Duty Free», «Цветы»;
  • 1 бонус = 1 рубль;
  • мин. сумма покупки - 100 руб.;
  • макс. кол-во - 5 000 бонусов в месяц;
  • срок действия бонусов - 30 дней
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • проценты за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное снятие до 20 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам при предъявлении документа, подтверждающего получение пенсии;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Пенсионная» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12