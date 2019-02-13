Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир Пенсионная
Мир — Таврический
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- другое
- 3,5% от суммы покупки в виде бонусов начисляются в категориях "Аптеки", "Больницы", "Животные", "Книги", "Дом, ремонт", далее бонусами можно компенсировать до 50% суммы покупок в категориях «Авиабилеты», «Авто», «Аренда авто», «Ж/д билеты», «Искусство», «Книги», «Кино», «Красота», «Музыка», «Одежда, обувь, ювелирные изделия, часы», «Сувениры», «Развлечения», «Спорт», «Супермаркеты», «Рестораны», «Транспорт», «Фаст Фуд», «Фото, Видео», «Duty Free», «Цветы»;
- 1 бонус = 1 рубль;
- мин. сумма покупки - 100 руб.;
- макс. кол-во - 5 000 бонусов в месяц;
- срок действия бонусов - 30 дней
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- проценты за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное снятие до 20 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам при предъявлении документа, подтверждающего получение пенсии;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Пенсионная» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 775-57-12