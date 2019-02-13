Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Бонусы другое 3,5% от суммы покупки в виде бонусов начисляются в категориях "Аптеки", "Больницы", "Животные", "Книги", "Дом, ремонт", далее бонусами можно компенсировать до 50% суммы покупок в категориях «Авиабилеты», «Авто», «Аренда авто», «Ж/д билеты», «Искусство», «Книги», «Кино», «Красота», «Музыка», «Одежда, обувь, ювелирные изделия, часы», «Сувениры», «Развлечения», «Спорт», «Супермаркеты», «Рестораны», «Транспорт», «Фаст Фуд», «Фото, Видео», «Duty Free», «Цветы»;

1 бонус = 1 рубль;

мин. сумма покупки - 100 руб.;

макс. кол-во - 5 000 бонусов в месяц;

срок действия бонусов - 30 дней Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 20 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

проценты за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатное снятие до 20 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется клиентам при предъявлении документа, подтверждающего получение пенсии;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 11:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.