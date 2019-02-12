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Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Generation

Mastercard World «Ак Барс Generation» — Ак Барс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
233 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможен моментальный выпуск неименной карты Mastercard World
  • бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% - при совершении покупок в категории "Транспорт", в т.ч. продажа топлива, товаров и услуг на АЗС (кроме "Автозапчасти и аксессуары", "Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки", "Автозапчасти", "Мойка автомобилей"), макс. 1 000 руб. в месяц;
  • 5% - при совершении покупок в категории "Развлечения";
  • 1% в остальных категориях торговых точек;
  • сумма операции для начисления кратна 100 руб., за исключением операций с услугой «Удобный проездной» и МСС-кода «Регулярные пассажирские автобусные перевозки»; макс. - 4 000 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
начисляется на остаток до 100 000 руб. при совершении операций по оплате товаров или услуг на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц, свыше 100 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
0 - 1 788 ₽

по 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме покупок от 15 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% до 50 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 100 руб. свыше 50 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 750 000 руб. в месяц; в кассах банка и сторонних банков при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • изменение ПИН-кода - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
  • СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требования банка о сумме покупок;
  • отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 50 000 руб.;
  • невысокая комиссия за снятие наличных свыше 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков;
  • наличие транспортного приложения
Дата актуализации
12.02.2019 09:57
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
233 заявки за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Generation» в 93 городах России
22 633
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 192
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба