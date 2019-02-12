Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможен моментальный выпуск неименной карты Mastercard World

бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 10% - при совершении покупок в категории "Транспорт", в т.ч. продажа топлива, товаров и услуг на АЗС (кроме "Автозапчасти и аксессуары", "Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки", "Автозапчасти", "Мойка автомобилей"), макс. 1 000 руб. в месяц;

5% - при совершении покупок в категории "Развлечения";

1% в остальных категориях торговых точек;

сумма операции для начисления кратна 100 руб., за исключением операций с услугой «Удобный проездной» и МСС-кода «Регулярные пассажирские автобусные перевозки»; макс. - 4 000 руб. в мес. Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется на остаток до 100 000 руб. при совершении операций по оплате товаров или услуг на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц, свыше 100 000 руб. проценты не начисляются 5% Выпуск и обслуживание 0 - 1 788 ₽ по 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме покупок от 15 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 50 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. свыше 50 000 руб. в месяц

1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 750 000 руб. в месяц; в кассах банка и сторонних банков при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

изменение ПИН-кода - 50 руб.;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;

СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требования банка о сумме покупок;

отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 50 000 руб.;

невысокая комиссия за снятие наличных свыше 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков;

наличие транспортного приложения Дата актуализации 12.02.2019 09:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 233 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.