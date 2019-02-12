Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Generation
Mastercard World «Ак Барс Generation» — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможен моментальный выпуск неименной карты Mastercard World
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% - при совершении покупок в категории "Транспорт", в т.ч. продажа топлива, товаров и услуг на АЗС (кроме "Автозапчасти и аксессуары", "Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки", "Автозапчасти", "Мойка автомобилей"), макс. 1 000 руб. в месяц;
- 5% - при совершении покупок в категории "Развлечения";
- 1% в остальных категориях торговых точек;
- сумма операции для начисления кратна 100 руб., за исключением операций с услугой «Удобный проездной» и МСС-кода «Регулярные пассажирские автобусные перевозки»; макс. - 4 000 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
начисляется на остаток до 100 000 руб. при совершении операций по оплате товаров или услуг на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц, свыше 100 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
0 - 1 788 ₽
по 149 руб. в месяц; плата не взимается при сумме покупок от 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 50 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. свыше 50 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 5 долл. - за пределами РФ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных до 150 000 руб. в день; до 750 000 руб. в месяц; в кассах банка и сторонних банков при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- изменение ПИН-кода - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
- СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание при соблюдении требования банка о сумме покупок;
- отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 50 000 руб.;
- невысокая комиссия за снятие наличных свыше 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков;
- наличие транспортного приложения
Дата актуализации
12.02.2019 09:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Generation» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба