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Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Копилка

Mastercard Standard «Копилка» — Банк Уралсиб
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard «Копилка» — Банк Уралсиб
  • Visa Classic «Копилка» — Банк Уралсиб
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Unembossed Non-Personalized
  • Visa Classic
  • Mastercard Unembossed Non-Personalized
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Samsung pay/Android pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
на минимальный остаток: 3% - до 50 000 руб., 4% - 50 000 - 300 000 руб., 5% - 300 000 - 1 000 000 руб., 6% - от 1 000 000 руб.;
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽

по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее, если минимальный остаток на карте или сумма покупок свыше 30 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (до 200 000 руб. по картам Non-Personalized) в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток;
  • предусмотрено бесплатное обслуживание
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
18.01.2019 14:46
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Копилка» в 151 городе России
3 122
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба