Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Unembossed Non-Personalized

Visa Classic

Mastercard Unembossed Non-Personalized

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung pay/Android pay Начисление процентов на остаток средств на счете на минимальный остаток: 3% - до 50 000 руб., 4% - 50 000 - 300 000 руб., 5% - 300 000 - 1 000 000 руб., 6% - от 1 000 000 руб.; от 3% до 6% Начисление процентов на остаток средств на счете на минимальный остаток: 0,4% - до 1000 долл., 0,5% 1 000 - 5 000 долл., 0,6% - 5 000 - 15 000 долл, 0,7% - от 15 000 долл.; от 0,4% до 0,7% Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее, если минимальный остаток на карте или сумма покупок свыше 30 000 руб. Выпуск и обслуживание до 22 $ по 2 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее, если минимальный остаток на карте или сумма покупок свыше 500 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (до 200 000 руб. по картам Non-Personalized) в день, до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (до 200 000 руб. по картам Non-Personalized) в день, до 500 000 руб. в месяц - эквивалент в долл. Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1,6 долл. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;

бонусная программа;

начисление процентов на остаток;

предусмотрено бесплатное обслуживание Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Дата актуализации 18.01.2019 14:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.