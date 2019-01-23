Вход
Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Приоритет

Visa Infinite — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:

  • 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
  • макс. 4 000 баллов в месяц;
  • срок действия баллов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽

по 3 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:

  • все активы клиента / сумма кредитов в банке от 3 000 000 руб.;
  • сумма покупок по картам в пакете от 80 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ (2 бесплатных снятия в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
  • 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • до 7 бесплатных карт в пакете услуг;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых - по валютным счетам;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, персональный менеджер - бесплатно;
  • карта Priority Pass и 12 бесплатных посещений VIP-залов аэропортов в год;
  • бесплатная страховка при выезде за рубеж до 1 000 000 долл. по карте Visa Infinite
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах страны и 2 операции в месяц за рубежом;
  • бесплатные СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис
Минусы
  • наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН банка;
  • дорогое обслуживание при невыполнении требований банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Приоритет"
Дата актуализации
23.01.2019 12:39
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Приоритет» в 151 городе России
1 197
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба