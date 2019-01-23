Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Infinite

Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung Pay / Google Pay

Бонусы другое

для путешествий

благотворительность программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание 0 - 80 000 ₽ по 8 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: все активы клиента / сумма кредитов в банке от 10 000 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 200 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 1 204 $ по 8 000 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: все активы клиента / сумма кредитов в банке от 10 000 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 200 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 1 063 € по 8 000 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: все активы клиента / сумма кредитов в банке от 10 000 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 200 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ (5 бесплатных снятий в месяц)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)