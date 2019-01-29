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БКС Премьер, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Директ

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • другое

начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе БКС Бонус; бонусами в дальнейшем можно компенсировать совершенные покупки; 1 бонус=1 рубль; начисление:

  • 6% от стоимости номера в отеле;
  • 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
  • 2% от стоимости авиабилетов;
  • 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
  • 3% от стоимости тура;

  • 2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

  • до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета "Директ"
Дата актуализации
29.01.2019 11:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Директ» в 4 городах России
535
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
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Телефоны
8 800 500-58-59
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