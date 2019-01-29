Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Бонусы другое начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе БКС Бонус; бонусами в дальнейшем можно компенсировать совершенные покупки; 1 бонус=1 рубль; начисление: 6% от стоимости номера в отеле;

5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;

2% от стоимости авиабилетов;

7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;

3% от стоимости тура;

2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 7 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 7 евро Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета "Директ" Дата актуализации 29.01.2019 11:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.