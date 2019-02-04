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Банк «Фридом Финанс», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

Mastercard Platinum — ФФин Банк
еще 5 карт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Platinum — ФФин Банк
  • Mastercard Platinum — ФФин Банк
  • Mastercard Platinum — ФФин Банк
  • Visa Platinum — ФФин Банк
  • Visa Platinum — ФФин Банк
  • Visa Platinum — ФФин Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможна привязка карты Mastercard Platinum к Google Pay / Apple Pay
Мультивалютная карта

к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро, автоматическое переключение валют

Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 - 5 988 ₽

со 2-го года: 0-5 988 руб.

по 499 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • при наличии ежедневных остатков на всех счетах в банке в течение месяца 1 500 000 руб.;
  • при сумме безналичных операций (покупок) по всем картам, открытым в банке, от 35 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 1 500 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
  • 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 1 500 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
  • 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 500 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
  • 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 500 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
  • 10% - свыше 10 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • открытие и обслуживание 3-х карточных и текущих счета (рубли, доллары и евро) - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 25% годовых (в рублях), 16% (в иностранной валюте);
  • бесплатный выпуск карт на третьих лиц в рамках одного счета;
  • конвертация - по биржевому курсу
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах;
  • возможность бесплатного снятия в устройствах сторонних банков, в в т.ч за границей РФ
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный"
Дата актуализации
04.02.2019 09:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 16 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
Адрес
127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
Сайт
www.bankffin.ru
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Телефоны
8 800 302-92-29
(495) 249-11-62