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Мир надежды
Мир Классическая «Мир надежды» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 2 до 5%
- 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
- 2% - в сети АЗС/АЗК компании ПАО "НК"Роснефть"
макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
- благотворительность
- 0,7% от суммы каждой покупки по карте направляется в «Российский детский фонд» за счет средств банка
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах Дальневосточного Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,3% - в ПВН Дальневосточного Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в ПВН и банкоматах банка, банка Дальневосточный и сторонних банков - 200 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; в ПВН и банкоматах стороних банков - 1 200 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфорт" - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб., в банкоматах Дальневосточного Банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- отчисления на благотворительность за счет средств банка;
- наличие cash back;
- отсутствие комиссии снятие в банкоматах Дальневосточного банка
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир надежды» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр