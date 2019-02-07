Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 2 до 5% 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

2% - в сети АЗС/АЗК компании ПАО "НК"Роснефть" макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Бонусы благотворительность 0,7% от суммы каждой покупки по карте направляется в «Российский детский фонд» за счет средств банка Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах Дальневосточного Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0,3% - в ПВН Дальневосточного Банка Лимиты по операциям снятие наличных: в ПВН и банкоматах банка, банка Дальневосточный и сторонних банков - 200 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; в ПВН и банкоматах стороних банков - 1 200 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфорт" - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб., в банкоматах Дальневосточного Банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

отчисления на благотворительность за счет средств банка;

наличие cash back;

отсутствие комиссии снятие в банкоматах Дальневосточного банка Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.