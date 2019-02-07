Вход
Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир надежды

Мир Классическая «Мир надежды» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 5%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 2 до 5%
  • 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
  • 2% - в сети АЗС/АЗК компании ПАО "НК"Роснефть"

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц

Бонусы
  • благотворительность
  • 0,7% от суммы каждой покупки по карте направляется в «Российский детский фонд» за счет средств банка
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,3%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах Дальневосточного Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,3% - в ПВН Дальневосточного Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в ПВН и банкоматах банка, банка Дальневосточный и сторонних банков - 200 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; в ПВН и банкоматах стороних банков - 1 200 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфорт" - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб., в банкоматах Дальневосточного Банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • отчисления на благотворительность за счет средств банка;
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии снятие в банкоматах Дальневосточного банка
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 10:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир надежды» в 48 городах России
1 084
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 137
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр