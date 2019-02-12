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Дебетовая Platinum

Visa Platinum — БыстроБанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 960 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое

клиент самостоятельно выбирает одну бонусную программу, по которой предусмотрено начисление бонусов в размере 0,5% от суммы любой покупки по карте и повышенный процент по отдельной категории товаров; к зачету доступна любая операция по карте, с момента совершения которой прошло не более 30 дней; максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от суммы операции; срок бонусов - 365 дней; максимальная сумма - 4 000 бонусов в месяц; бонусные программы:

Всё есть - 1% от покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах; максимальное количество - 4 000 бонусов месяц;

Вам везёт - 5% за операции на автозаправках при условии, что сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров и услуг, превышает 20 000 руб, 3% - если сумма превышает 10 000 руб.; максимальная стоимость покупки - 2 000 руб.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц;

Будьте здоровы - 3% от суммы покупки в любой аптеке; 5% - в аптеках при выполнении одного из условий: участнику поступает на счет в банке пенсия или участник в предыдущем месяце совершил по карте, подключенной к бонусной программе, операций на сумму более 5 000 рублей.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц

участник самостоятельно выбирает в личном кабинете доступную для списания бонусов операцию

Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
Выпуск и обслуживание
960 ₽

(80 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл./0,5 в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
12.02.2019 14:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 30 городах России
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 6
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба