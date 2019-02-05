Обслуживание карты Тип карты Мир -JCB Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% мин. 120 руб.

1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1% мин. 120 руб. Лимиты по операциям 500 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН банка Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб., в офисе банка - 150 руб.;

конвертация - 1% от суммы;

стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток на картсчете Дата актуализации 05.02.2019 11:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.