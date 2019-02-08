Севергазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Индивидуальная зарплатная
Visa Classic — Севергазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Книжные магазины", "Рестораны и кафе";
- 1% от суммы остальных покупок
ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
3% годовых начисляются на остаток от 30 000 руб. в течение месяца и безналичный оборот от 5 000 руб., 5% годовых - на остаток на счете в течение месяца более 70 000 руб. и безналичный оборот более 15 000 руб.; 7% годовых - на остаток более 100 000 руб. и безналичный оборот более 50 000 руб.; проценты не начисляются на неснижаемый остаток в течение месяца менее 30 000 руб. или безналичный оборот менее 5 000 руб.; на сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется 3% годовых
Выпуск и обслуживание
200 ₽
со 2-го года: 0 / 900 руб.
- 200 руб. - за выпуск;
- 900 руб. - за обслуживания со 2-го года;
плата за обслуживание не взимается при выполнении одного из условий: наличие среднемесячного перечисления заработной платы за предыдущий год в размере не менее 15 000 руб. или наличие среднемесячных безналичных операций не менее 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 150 000 руб. в сутки, свыше 150 000 руб. в сутки - 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 150 000 руб. в сутки, свыше 150 000 руб. в сутки - 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до трех операций в квартал, свыше - 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки и в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возможность отмены платы со второго года обслуживания;
- наличие трех бесплатных операций в квартал за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Минусы
- наличие комиссии за снятие свыше 150 000 руб. в сутки в банкоматах и ПВН банка
Дата актуализации
08.02.2019 16:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная зарплатная» в 34 городах России
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73