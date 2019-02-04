Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карты Mastercard Platinum к Google Pay / Apple Pay Мультивалютная карта к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро, автоматическое переключение валют Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 150 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб.;

1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;

10% - свыше 10 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);

1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);

10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация открытие и обслуживание 3-х карточных и текущих счета (рубли, доллары и евро) - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 25% годовых (в рублях), 16% (в иностранной валюте);

конвертация - по биржевому курсу Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Базовый" Дата актуализации 04.02.2019 09:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.