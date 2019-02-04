Банк «Фридом Финанс», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Базовая
Mastercard Platinum — ФФин Банкеще 5 карт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карты Mastercard Platinum к Google Pay / Apple Pay
Мультивалютная карта
к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро, автоматическое переключение валют
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 150 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 150 000 руб.;
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 100 руб. - до 10 000 000 руб.;
- 10% - свыше 10 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 долл. - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 150 000 руб. (эквивалент);
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 евро - до 10 000 000 руб. (эквивалент);
- 10% - свыше 10 000 000 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- открытие и обслуживание 3-х карточных и текущих счета (рубли, доллары и евро) - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 25% годовых (в рублях), 16% (в иностранной валюте);
- конвертация - по биржевому курсу
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Базовый"
Дата актуализации
04.02.2019 09:21
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовая» в 16 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
- Адрес
- 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
- Сайт
- www.bankffin.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 302-92-29(495) 249-11-62