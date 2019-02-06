Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
CoinKeeper
Visa Platinum «CoinKeeper» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
- заправки
программа Польза: начисление баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать через личный кабинет полную или частичную стоимость покупок, в т. ч. коммунальных услуг, совершенных по карте ранее (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):
- 3% от суммы покупок в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны", "Путешествия" (макс. 3 000 баллов в месяц);
- 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);
- до 10% у партнеров банка
срок действия баллов - 1 год с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
6% годовых на остаток 10 000-300 000 руб., 3% годовых - на сумму, превышающую 300 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 10 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽
по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при ежедневном остатке от 10 000 руб. или сумме покупок от 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
100 руб. (0% за первые 5 операций в месяц)
Снятие наличных в ПВН других банков
100 руб. (0% за первые 5 операций в месяц)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день; покупки: до 1 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- 5 бесплатных снятий в месяц в сторонних устройствах;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Дата актуализации
06.02.2019 09:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «CoinKeeper» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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