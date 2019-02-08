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Дебетовая Gold
Visa Gold — Банк Финсервис
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 7 000 ₽
- стоимость обслуживания 106 $
- стоимость обслуживания 93 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
7 000 ₽
единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года)
Выпуск и обслуживание
106 $
7 000 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года)
Выпуск и обслуживание
93 €
7 000 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб.
- 0,5% в банкоматах Группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах Группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)
- 0,5% в банкоматах Группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие средств в банкоматах Группы ВТБ
Дата актуализации
08.02.2019 14:53
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 15 городах России
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-07-67 — единая справочная служба