Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay Выпуск и обслуживание 10 000 ₽ единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года) Выпуск и обслуживание 151 $ 10 000 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года) Выпуск и обслуживание 134 € 10 000 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие средств в банкоматах Группы ВТБ Дата актуализации 08.02.2019 14:53 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.